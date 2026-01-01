TheatreHD: Женитьба

Звезды Театра Моссовета в стильной постановке гоголевского трагифарса. Спектакль Евгения Марчелли — это новое прочтение классической пьесы Н.В.Гоголя, в котором есть все: и искрометный юмор, и продуманные до мелочей, узнаваемые, но лишенные карикатурности персонажи, которые сегодня смотрятся все также современно, как и почти 200 лет назад; и нежная, совсем юная невеста; и сценография, потрясающая своей образностью, изысканностью и стилем; и даже удивительной красоты хор, проникновенно исполняющий народные и свадебно-обрядовые песни. Основной темой спектакля становится отсутствие любви во всем этом «совершенно невероятном событии». Режиссер подчеркивает грубость и бездуховность подхода к понятию «брак» в обществе, а также тему унизительного процесса «сватовства», главной жертвой которого неизменно становится невеста. Именно она и является смыслообразующим центром спектакля, ее чаяния и надежды на большую и светлую любовь, на то, что она обязательно встретит того самого любимого человека. А что женихи? Каждый ждет от встречи с ней совсем иного, причем каждый — своего. А чего ищет главный претендент на руку и сердце — Подколесин? Испугается ли он внезапно навалившегося на его плечи счастья или нет? Во всем этом нам предстоит разобраться вместе в спектакле Евгения Марчелли «Женитьба».