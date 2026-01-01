Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-7°
Срд, 07
Чтв, 08
-1°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.07 06/01 17:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 06/01 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

TheatreHD: Женитьба

Звезды Театра Моссовета в стильной постановке гоголевского трагифарса. Спектакль Евгения Марчелли — это новое прочтение классической пьесы Н.В.Гоголя, в котором есть все: и искрометный юмор, и продуманные до мелочей, узнаваемые, но лишенные карикатурности персонажи, которые сегодня смотрятся все также современно, как и почти 200 лет назад; и нежная, совсем юная невеста; и сценография, потрясающая своей образностью, изысканностью и стилем; и даже удивительной красоты хор, проникновенно исполняющий народные и свадебно-обрядовые песни. Основной темой спектакля становится отсутствие любви во всем этом «совершенно невероятном событии». Режиссер подчеркивает грубость и бездуховность подхода к понятию «брак» в обществе, а также тему унизительного процесса «сватовства», главной жертвой которого неизменно становится невеста. Именно она и является смыслообразующим центром спектакля, ее чаяния и надежды на большую и светлую любовь, на то, что она обязательно встретит того самого любимого человека. А что женихи? Каждый ждет от встречи с ней совсем иного, причем каждый — своего. А чего ищет главный претендент на руку и сердце — Подколесин? Испугается ли он внезапно навалившегося на его плечи счастья или нет? Во всем этом нам предстоит разобраться вместе в спектакле Евгения Марчелли «Женитьба».

Режиссёр
Евгений Марчелли
Актёры
Анастасия Белова, Марина Кондратьева, Ольга Остроумова, Александр Яцко, Валерий Яременко, Сергей Виноградов, Роман Кириллов, Андрей Рапопорт, Андрей Смирнов, Камиля Фасахова, Александр Попело
Продолж.
130 мин.
Премьера
25 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия, ТВ Драма