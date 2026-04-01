Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 443
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 604
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 798
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 276
Кино

TheatreHD: Зальцбург. Дон Карлос

Когда личное становится политическим. Кауфман, Хартерос, Хэмпсон, Семенчук — пять актов вердиевской трагедии в постановке Петера Штайна.

Пятичасовая версия «Дона Карлоса» — подлинный фурор Зальцбургского фестиваля — собрала «команду мечты». Не просто опера, а гигантский исторический блокбастер, где идеально сошлись три главных компонента: уникальная музыкальная редакция, традиционный стиль и созвездие голосов. Для фестиваля, который славится экспериментами, постановка Петера Штайна стала сюрпризом. Режиссер выбрал путь классического, даже консервативного, прочтения: он не ищет скрытых смыслов, не переносит действие в наши дни, а буквально следует за либретто, создавая масштабное историческое полотно. При этом сценография Фердинанда Вегербауэра минималистична, почти абстрактна, позволяет зрителю сфокусироваться на главном — высокой драме и безупречном вокале солистов, каждый из которых на пике формы.

Спектакль предстает в максимально полной пятиактной итальянской редакции (с прологом в Фонтенбло и без балета третьего акта), что позволяет сохранить всю сложность шиллеровской драмы. Критики охарактеризовали такой подход сознательным возвращением к театру, который служит произведению, а не выпячивает себя. Главное достоинство постановки Петера Штайна — в ее воздухе. Пролог в Фонтенбло дышит французской легкостью, светом и надеждой. Но как только действие переносится в Испанию, пространство сжимается: двор, монастырь, тюрьма — здесь царит удушающая чопорность, этикет, от которого некуда деться. Контраст между двумя мирами подчеркнут и музыкой: в испанских актах оркестр под управлением Паппано становится плотнее, тяжелее, почти давит на голоса, создавая ощущение, что герои задыхаются в собственных дворцах. И именно этот воздух — то легкий, то невыносимый — оказался одним из действующих лиц спектакля.

Вокальный состав этого «Дон Карлоса» — на зависть любому театру. Йонас Кауфман в заглавной партии — эталонный тенор с темным, баритональным тембром — идеально подошел меланхоличному, рефлексирующему принцу. Некоторые критики отмечали, что его герой — «слишком думающий» для этой роли, но его дуэты с Аней Хартерос (Елизавета Валуа) с ее хрупким, гибким сопрано и аристократической статью стали абсолютной кульминацией вечера. Томас Хэмпсон в партии Родриго — друг, философ и жертва; сцена его смерти — одна из самых пронзительных в спектакле. И как вокальная вершина спектакля прозвучало яркое, страстное меццо-сопрано Екатерины Семенчук в арии Эболи «O don fatale».

Страна
Австрия
Режиссёр
Антонио Паппано, Петер Штайн
Актёры
Матти Салминен, Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон, Аня Хартерос, Екатерина Семенчук, Эрик Хафварсон, Роберт Ллойд
Продолж.
255 мин.
Возраст
16+
Жанры
Опера, ТВ Драма

