TheatreHD: Венская опера. Дон Жуан

Один день из жизни хрестоматийного соблазнителя глазами Барри Коски.

Барри Коски ставит «Дон Жуана» Моцарта в Вене как мрачный ноктюрн с психологически точным изображением персонажей и изрядной долей юмора. Сценография Катрин Леа Таг символизирует духовное бесплодие главного героя: на фоне архаичного пустынного пейзажа, он, нуждаясь в ближних (женщинах и слугах) для собственного удовлетворения, сам лишь с удовольствием сеет хаос. Кайл Кетелсен в заглавной партии просто источает тестостерон, Филипп Слай (Лепорелло) — идеальный слуга такому господину, а Кейт Линдси (Эльвира), словно чистый дух, с упреком парит над Дон Жуаном — пресловутым мужчиной-ребенком с бесстрашным и игривым отношением к миру и невыносимой легкостью бытия.

Под чутким руководством Филиппа Жордана оркестр Венской государственной оперы мастерски ведет Дон Жуана сквозь череду роковых встреч и ошибочных идентичностей к неизбежному столкновению с собственным моральным падением: призраком Командора, неотступно дышащим ему в спину. В своем первом спектакле из цикла Да Понте на сцене Венской оперы режиссер Барри Коски делает то, что умеет лучше всего: концентрирует действие сугубо на персонажах.

«Мне кажется, что такие персонажи, как Дон Жуан — это зеркала, в которых мы видим самих себя. Иногда кривые зеркала, иногда вообще разбитые, иногда отражение оказывается нелестным». Режиссерская работа Коски действительно впечатляет — он раскрывает новые грани персонажей и доверяет певцам донести до зрителя свое видение. Кайл Кетелсен в партии Дон Жуана и Филипп Слай — Лепорелло «главенствуют на сцене и смело бросают вызов традиционным прочтениям» (ORF). Ханна-Элизабет Мюллер «убедительна» в партии Донны Анны, а молодая Патрисия Нольц прекрасно дебютирует в роли Церлины рядом с «виртуозным» Петером Келлером в роли Мазетто. Дирижер Филипп Жордан «деликатно аккомпанирует речитативам на фортепиано» и «достигает прозрачности, четкости и поэтичности на основе исторической музыкальной интерпретации» (Der Standard).