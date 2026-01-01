Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 033
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 134
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 130
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 380
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
TheatreHD: Венская опера. Дон Жуан
Кино

TheatreHD: Венская опера. Дон Жуан

Один день из жизни хрестоматийного соблазнителя глазами Барри Коски.

Барри Коски ставит «Дон Жуана» Моцарта в Вене как мрачный ноктюрн с психологически точным изображением персонажей и изрядной долей юмора. Сценография Катрин Леа Таг символизирует духовное бесплодие главного героя: на фоне архаичного пустынного пейзажа, он, нуждаясь в ближних (женщинах и слугах) для собственного удовлетворения, сам лишь с удовольствием сеет хаос. Кайл Кетелсен в заглавной партии просто источает тестостерон, Филипп Слай (Лепорелло) — идеальный слуга такому господину, а Кейт Линдси (Эльвира), словно чистый дух, с упреком парит над Дон Жуаном — пресловутым мужчиной-ребенком с бесстрашным и игривым отношением к миру и невыносимой легкостью бытия.

Под чутким руководством Филиппа Жордана оркестр Венской государственной оперы мастерски ведет Дон Жуана сквозь череду роковых встреч и ошибочных идентичностей к неизбежному столкновению с собственным моральным падением: призраком Командора, неотступно дышащим ему в спину. В своем первом спектакле из цикла Да Понте на сцене Венской оперы режиссер Барри Коски делает то, что умеет лучше всего: концентрирует действие сугубо на персонажах.

«Мне кажется, что такие персонажи, как Дон Жуан — это зеркала, в которых мы видим самих себя. Иногда кривые зеркала, иногда вообще разбитые, иногда отражение оказывается нелестным». Режиссерская работа Коски действительно впечатляет — он раскрывает новые грани персонажей и доверяет певцам донести до зрителя свое видение. Кайл Кетелсен в партии Дон Жуана и Филипп Слай — Лепорелло «главенствуют на сцене и смело бросают вызов традиционным прочтениям» (ORF). Ханна-Элизабет Мюллер «убедительна» в партии Донны Анны, а молодая Патрисия Нольц прекрасно дебютирует в роли Церлины рядом с «виртуозным» Петером Келлером в роли Мазетто. Дирижер Филипп Жордан «деликатно аккомпанирует речитативам на фортепиано» и «достигает прозрачности, четкости и поэтичности на основе исторической музыкальной интерпретации» (Der Standard).

Режиссёр
Барри Коски, Филипп Жордан
Актёры
Кайл Кетелсен, Кейт Линдси, Филипп Слай, Айн Ангер, Ханна-Элизабет Мюллер, Станислас де Барбейрак
Продолж.
180 мин.
Премьера
1 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, ТВ Драма

