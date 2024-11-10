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TheatreHD: Таланты и покойники
Кино

TheatreHD: Таланты и покойники

«Комедия положений в гроб»: Сергей Лазарев в ярком фарсе по единственной пьесе Марка Твена. Спектакль Евгения Писарева — о молодом, бедном и действительно талантливом художнике и компании его друзей, которые разыгрывают во французском предместье смешной и дерзкий фарс, используя мнимую смерть товарища, чтобы добиться богатства и славы. Пьеса «Жив или мертв» («Is He Dead?») — единственное произведение Марка Твена-драматурга, найденное в 2003 году в архивах Калифорнийского университета в Беркли. Главный герой пьесы молодой художник Жан-Франсуа Милле еле-еле сводит концы с концами. Его работы не продаются, семья его невесты в должниках у проходимца, а друзья-художники, с которыми он делит богемную парижскую мансарду, еще большие неудачники, чем он сам. Рецепт спасения невольно подсказывает один из потенциальных покупателей — живые художники ценятся недорого, но стоит автору умереть, как цены на его картины немедленно подскакивают. Друзья решаются на веселое мошенничество: они решают объявить Милле сначала неизлечимо больным, а потом и покойником, самого же художника решено переодеть в его вымышленную сестру, которой теперь предстоит распродавать работы брата… (Роман Должанский. «Коммерсантъ»).

Режиссёр
Евгений Писарев
Актёры
Сергей Лазарев, Игорь Теплов, Антон Феоктистов, Назар Сафонов, Алексей Воропанов, Анна Бегунова, Анна Кармакова, Анастасия Лебедева, Сергей Миллер, Ирина Царенко, Наталья Корогодова, Алексей Рахманов, Александр Анисимов, Владимир Зиберев, Иван Литвиненко
Продолж.
138 мин.
Премьера
2024-11-10 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия, ТВ Драма

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