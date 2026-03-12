TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле

Театр обостренных чувств: спектакль в исполнении артистов Молодой студии Льва Додина.
Лев Додин создал камерную, психологически насыщенную версию вечной трагедии по мотивам произведений Шекспира, Отченашека, Астафьева, Абрахамса и других авторов, перенеся действие в мрачную, абсурдную реальность, напоминающую военное или постапокалиптическое время.
В постановке акцент сделан не на романтике, а на тьме, насилии и отчаянии: герои существуют в мире, где любовь почти невозможна, окружающая жестокость не оставляет им шансов, а минималистичная сценография доводит чувство безысходности до предела. Действие происходит в разрушенном мире, где вражда семей Монтекки и Капулетти превратилась в кровавую бойню. Ромео и Джульетта встречаются среди хаоса, их любовь — вспышка света во тьме. Но окружающее насилие не оставляет им шансов, ведь любовь в мире, где торжествует жестокость, обречена, хоть и остается единственным проблеском человечности.
- Режиссёр
- Лев Додин
- Актёры
- Степан Абрамов, Ярослав Васильев, Денис Ищенко, Алина Кудас, Инесса Серенко, Самуэль Фролов, Виктор Яковенко, Михаил Батуев, Милана Вольская, Семен Козлов, Данил Кулик
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
29 марта 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма, ТВ Драма