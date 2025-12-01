Рязань
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
10 часов назад
463
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
13 часов назад
282
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
371
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
636
Кино

TheatreHD: Последняя сказка

Грандиозное театральное путешествие в параллельную реальность с любимыми героями «Тысячи и одной ночи», легендарным хитом Таркана и настоящим ковром-самолетом. Жители современной Москвы, Макс и его девушка Женя, неожиданно переносятся в столицу сказочного Востока, где встречают персонажей «Тысячи и одной ночи» и едва не теряют друг друга. Череда захватывающих приключений помогает им разобраться в своих желаниях и чувствах, а главное — убедиться, что волшебство реально! «Последняя сказка» — самый масштабный и высокотехнологичный спектакль театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева. Музыку написал Евгений Загот, тексты — поэт и переводчик Алексей Иващенко. Хореографию поставила Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, видеосценограф Ася Мухина, художник по костюмам Яся Рафикова и художник по свету Александр Сиваев. Режиссер спектакля — Анна Шевчук. Премьера состоялась 7 декабря 2024 года на сцене театра МДМ (Москва).

Режиссёр
Дмитрий Богачев, Анна Шевчук
Актёры
Анастасия Стоцкая, Никита Шишкин, Дарья Январина, Артем Яковлев, Андрей Бирин, Кирилл Гордеев, Алексей Фалько, Ирина Потехина
Продолж.
138 мин.
Премьера
23 декабря 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Мюзикл, ТВ Драма

