TheatreHD: Последняя сказка

Грандиозное театральное путешествие в параллельную реальность с любимыми героями «Тысячи и одной ночи», легендарным хитом Таркана и настоящим ковром-самолетом. Жители современной Москвы, Макс и его девушка Женя, неожиданно переносятся в столицу сказочного Востока, где встречают персонажей «Тысячи и одной ночи» и едва не теряют друг друга. Череда захватывающих приключений помогает им разобраться в своих желаниях и чувствах, а главное — убедиться, что волшебство реально! «Последняя сказка» — самый масштабный и высокотехнологичный спектакль театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева. Музыку написал Евгений Загот, тексты — поэт и переводчик Алексей Иващенко. Хореографию поставила Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, видеосценограф Ася Мухина, художник по костюмам Яся Рафикова и художник по свету Александр Сиваев. Режиссер спектакля — Анна Шевчук. Премьера состоялась 7 декабря 2024 года на сцене театра МДМ (Москва).