TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен. Аида

Шедевр Верди в самом сердце римской каменоломни — грандиозная машина времени для меломанов. Масштабный спектакль в уникальной локации оперного фестиваля в Санкт-Маргаретен, поставленный Робертом Герцлем среди романтических пейзажей древнеримского карьера и воплощенный на киноэкране знаменитым дуэтом режиссеров Долезала и Россахера.

История запретной любви между египетским военачальником Радамесом и прекрасной эфиопской принцессой Аидой словно переносят зрителей в настоящий Древний Та-Кемет: более 400 участников на сцене, пиротехнические спецэффекты, лошади, колесницы и даже слоны. И это не степенно шагающие театральные животные — лошади и колесницы въезжают рысью и часто переходят в галоп. Слоны взрослые и по-настоящему огромные. Священный танец жриц и танец после Триумфального марша исполняют десятки артистов. Древние египетские статуи освещены огромным количеством полыхающих факелов, а храм насчитывает несколько этажей и далек от условной декорации. Музыкальное сопровождение этой поистине грандиозной постановки возглавляет австрийский дирижер Эрнст Мерцендорфер, тонко чувствующий красочную драму Верди, искусное сочетание динамизма и помпезности, незабываемые большие хоры и тонкость вокального и инструментального письма.

Огромная, зрелищная, буйно-романтичная древнеримская каменоломня Санкт-Маргаретен, расположенная в австрийском Бургенланде — идеальная оперная сцена для красочной «Аиды» Джузеппе Верди. Эта постановка одной из наиболее знаменитых опер гения представляет собой настоящее пиршество для всех чувств, а римские развалины — идеальная площадка для оперных спектаклей под открытым небом. «Большая опера» Верди, разумеется, требует масштабности, и здесь в сцене Триумфального марша принимают участие живые лошади, слоны и более 400 статистов — не считая общей роскоши постановки.

Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен в Австрии и его необычное место действия считаются одним из наиболее интересных оперных фестивалей Европы. Ежегодно его посещают более 220 000 зрителей.