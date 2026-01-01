Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
5 часов назад
915
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
Вчера 10:06
848
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
8 854
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
953
TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен. Аида
Кино

TheatreHD: Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен. Аида

Шедевр Верди в самом сердце римской каменоломни — грандиозная машина времени для меломанов. Масштабный спектакль в уникальной локации оперного фестиваля в Санкт-Маргаретен, поставленный Робертом Герцлем среди романтических пейзажей древнеримского карьера и воплощенный на киноэкране знаменитым дуэтом режиссеров Долезала и Россахера.

История запретной любви между египетским военачальником Радамесом и прекрасной эфиопской принцессой Аидой словно переносят зрителей в настоящий Древний Та-Кемет: более 400 участников на сцене, пиротехнические спецэффекты, лошади, колесницы и даже слоны. И это не степенно шагающие театральные животные — лошади и колесницы въезжают рысью и часто переходят в галоп. Слоны взрослые и по-настоящему огромные. Священный танец жриц и танец после Триумфального марша исполняют десятки артистов. Древние египетские статуи освещены огромным количеством полыхающих факелов, а храм насчитывает несколько этажей и далек от условной декорации. Музыкальное сопровождение этой поистине грандиозной постановки возглавляет австрийский дирижер Эрнст Мерцендорфер, тонко чувствующий красочную драму Верди, искусное сочетание динамизма и помпезности, незабываемые большие хоры и тонкость вокального и инструментального письма.

Огромная, зрелищная, буйно-романтичная древнеримская каменоломня Санкт-Маргаретен, расположенная в австрийском Бургенланде — идеальная оперная сцена для красочной «Аиды» Джузеппе Верди. Эта постановка одной из наиболее знаменитых опер гения представляет собой настоящее пиршество для всех чувств, а римские развалины — идеальная площадка для оперных спектаклей под открытым небом. «Большая опера» Верди, разумеется, требует масштабности, и здесь в сцене Триумфального марша принимают участие живые лошади, слоны и более 400 статистов — не считая общей роскоши постановки.

Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен в Австрии и его необычное место действия считаются одним из наиболее интересных оперных фестивалей Европы. Ежегодно его посещают более 220 000 зрителей.

Режиссёр
Роберт Херцль, Руди Долезал, Ханнес Россахер
Актёры
Эстер Шюмеги, Костадин Андреев, Корнелия Хельфрихт, Игорь Морозов, Пьер Далас, Януш Монарха
Продолж.
157 мин.
Премьера
20 сентября 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Опера, ТВ Драма

