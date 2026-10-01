TheatreHD: Ноймайер. Щелкунчик

Мечты сбываются не только под Новый год. Лирическая фантазия о мире классического танца. Юная Мари грезит о сцене и восхищается старшей сестрой Луизой — настоящей балериной. На день рождения сестра дарит Мари пуанты, а ночью девочка видит прекрасный сон, где ее мечта становится реальностью, и перед ней открывается волшебный мир кулис. «Щелкунчик» Джона Ноймайера по отдаленным мотивам сказки Гофмана — не новогодний спектакль. Здесь нет наряженной елки, Дроссельмейер оказывается балетмейстером, а ради исполнения желания надо не победить крыс, а очень много работать. Волшебство этой постановки в другом. Оно рождается вместе с танцем и становится объяснением в любви прекрасному искусству. Джон Ноймайер поставил своего «Щелкунчика» на заре карьеры хореографа, еще до своей великой гамбургской эры. И вот уже более пятидесяти лет эта постановка остается одним из самых красивых, нежных и искренних объяснений в любви искусству балета. Юная героиня спектакля получает шанс побывать в волшебной стране, но не в городе сладостей, а в Закулисье театра. Конечно, театр этот немного сказочный: здесь все добры, галантны, поддерживают при неудачах и прощают ошибки, здесь нет места зависти, но есть место восхищению. А вот любовь к своему делу совсем не сказочная, а самая настоящая. Любовь, из которой и рождается та самая магия, ради которой приходят в театр зрители. В «Щелкунчике» Ноймайера явно читается оммаж знаменитым балетным школам, а путешествие по легендарным спектаклям, которые так интересно угадывать зрителям, успешно заменяет собой национальные танцы. Дроссельмейер здесь — проводник в волшебный мир театра, с его шипами и розами, а офицер Гюнтер — поклонник старшей сестры, который втайне нравится девочке, — становится прекрасным принцем, что танцует не только с постоянной партнершей, но рад помочь и юной дебютантке. Начатый на дне рождения спор между элегантностью (Дроссельмейер) и темпераментом (Гюнтер) находит свой компромисс в балетном классе, где оказывается важным и то, и другое. А Мари, еще совсем маленькой, угловатой и неуклюжей, предстоит понять, что только мечты для балетной сцены мало: за волшебством полета и головокружительными овациями публики стоит ежедневный тяжелый труд. Труд, который не виден зрителям: для них балет всегда остается сказкой.