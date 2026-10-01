Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
Пнд, 09
Втр, 10
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 81.00 / 84.20 08/11 07:00
Нал. EUR 92.00 / 94.50 08/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
1 213
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
700
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 728
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 378
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
TheatreHD: Ноймайер. Щелкунчик
Кино

TheatreHD: Ноймайер. Щелкунчик

Мечты сбываются не только под Новый год. Лирическая фантазия о мире классического танца. Юная Мари грезит о сцене и восхищается старшей сестрой Луизой — настоящей балериной. На день рождения сестра дарит Мари пуанты, а ночью девочка видит прекрасный сон, где ее мечта становится реальностью, и перед ней открывается волшебный мир кулис. «Щелкунчик» Джона Ноймайера по отдаленным мотивам сказки Гофмана — не новогодний спектакль. Здесь нет наряженной елки, Дроссельмейер оказывается балетмейстером, а ради исполнения желания надо не победить крыс, а очень много работать. Волшебство этой постановки в другом. Оно рождается вместе с танцем и становится объяснением в любви прекрасному искусству. Джон Ноймайер поставил своего «Щелкунчика» на заре карьеры хореографа, еще до своей великой гамбургской эры. И вот уже более пятидесяти лет эта постановка остается одним из самых красивых, нежных и искренних объяснений в любви искусству балета. Юная героиня спектакля получает шанс побывать в волшебной стране, но не в городе сладостей, а в Закулисье театра. Конечно, театр этот немного сказочный: здесь все добры, галантны, поддерживают при неудачах и прощают ошибки, здесь нет места зависти, но есть место восхищению. А вот любовь к своему делу совсем не сказочная, а самая настоящая. Любовь, из которой и рождается та самая магия, ради которой приходят в театр зрители. В «Щелкунчике» Ноймайера явно читается оммаж знаменитым балетным школам, а путешествие по легендарным спектаклям, которые так интересно угадывать зрителям, успешно заменяет собой национальные танцы. Дроссельмейер здесь — проводник в волшебный мир театра, с его шипами и розами, а офицер Гюнтер — поклонник старшей сестры, который втайне нравится девочке, — становится прекрасным принцем, что танцует не только с постоянной партнершей, но рад помочь и юной дебютантке. Начатый на дне рождения спор между элегантностью (Дроссельмейер) и темпераментом (Гюнтер) находит свой компромисс в балетном классе, где оказывается важным и то, и другое. А Мари, еще совсем маленькой, угловатой и неуклюжей, предстоит понять, что только мечты для балетной сцены мало: за волшебством полета и головокружительными овациями публики стоит ежедневный тяжелый труд. Труд, который не виден зрителям: для них балет всегда остается сказкой.

Страна
Германия
Режиссёр
Джон Ноймайер, Саймон Хьюэтт
Актёры
Оливия Беттеридж, Алессандро Фрола, Александр Труш, Ида Преториус, Ллойд Риггинс, Луис Музин, Иван Урбан, Эдвин Ревазов, Анна Лаудере
Продолж.
119 мин.
Премьера
22 ноября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Балет, Фильм-спектакль

Еще в кино

Кино
Зверь
Кино
Шкатулка проклятия. Зло внутри
Кино
Дедмобиль
Кино
Большие гонки. Пегас III
Кино
Приключения пингвиненка
Кино
Свинцовые небеса
Кино
Навар
Кино
Как поймать Деда Мороза
Кино
Настройщик
Кино
Зверодвиж
Кино
Лучшее лето в жизни
Кино
Турбозавры. Суперфильм