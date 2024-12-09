TheatreHD: Курентзис и Саша Вальц. Бетховен Симфония № 7

Параллели между Седьмой симфонией Бетховена и античной архитектурой в эксперименте оркестра musicAeterna и танцевальной труппы Саши Вальц. В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена. Хореографическая труппа Саши Вальц создает пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.

Бетховен завершил Седьмую симфонию в 1812 году. Ромен Роллан писал о ней: «Симфония ля мажор — само чистосердечие, вольность, мощь. Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил — расточительство веселья ради». Рихард Вагнер высоко оценивал эту симфонию и назвал ее «апофеозом танца». Сочетание симфонии с танцем, несомненно, было бы вполне в духе великого мастера Gesamtkunstwerk — «единения искусств». «Курентзис проводит параллели между Симфонией № 7 и древней классической архитектурой. […] musicAeterna исполняет ее с образцовой чистотой и прозрачностью», — Deutschlandfunk. «Хореография обращается с музыкой одновременно требовательно и нежно. Своевольная и вневременная, как сама интерпретация Курентзиса, она представляет собой гибрид между предельным вживлением в музыку и таким же предельным, даже игривым освобождением от нее», — musicAeterna.