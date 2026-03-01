ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
3 апреля 16:36
615
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
2 704
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 095
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 862
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
TheatreHD: Курентзис. Дон Жуан

Задолго до премьеры «Дон Жуан» в версии самых интригующих игроков оперной сцены оказался в центре внимания критиков и зрителей, став самым ожидаемым театральным событием Зальцбургского фестиваля-2021. И это неудивительно, учитывая яркий состав участников проекта: Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna отвечают за музыку; один из ключевых участников современного театрального процесса Ромео Кастеллуччи — за сценическое воплощение. Главные партии исполняют дебютанты Зальцбурга, итальянский баритон Давиде Лучано (Дон Жуан) и солистка пермской оперы, российская сопрано Надежда Павлова (Донна Анна).

«Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта был первой оперной постановкой Зальцбургского фестиваля в 1922 году. Тогда он прозвучал в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением Рихарда Штрауса. Век спустя, в год, когда фестиваль продолжает праздновать столетний юбилей, «Дон Жуан» снова открывает оперную программу, на этот раз в постановке новатора и автора уникального театрального языка Ромео Кастеллуччи. Каждая работа известного итальянского режиссера и художника неизменно оказывается в центре внимания публики, провоцирует оживленную дискуссию и входит в топ главных театральных событий. Зальцбургская премьера «Дон Жуана» не стала исключением, но приобрела еще больший резонанс благодаря дебютному сотрудничеству режиссера Ромео Кастеллуччи с частым и любимым гостем фестиваля Теодором Курентзисом и основанным им оркестром и хором musicAeterna.

«Иначе и не могло быть. Это должно было стать сенсацией» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), «Прекрасный и загадочный, неудержимый поток образов и идей» (Frankfurter Rundschau), «Чрезвычайно сложная эстетическая работа» (BR-Klassik), «Беспрецедентное опьянение звуками и образами» (Neue Zurcher Zeitung) — «Дон Жуан», безусловно, стал ключевым событием Зальцбургского фестиваля 2021 года, а после премьеры 26 июля — одним из самых обсуждаемых проектов.

Режиссёр
Теодор Курентзис, Ромео Кастеллуччи
Актёры
Давиде Лучано, Федерика Ломбарди, Надежда Павлова, Вито Прианте, Майкл Спайрс, Анна Люсия Рихтер, Давид Штеффенс, Мика Карес
Продолж.
217 мин.
Премьера
6 апреля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, ТВ Драма

Еще в кино

Кино
Твое сердце будет разбито
Кино
Малыш
Кино
Космическая собака Лида
Кино
Королек моей любви
Кино
Вот это драма!
Кино
Космос засыпает
Кино
Доктор Гаф
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 193. Навстречу приключениям
Кино
О моем перерождении в слизь: Слезы синего моря
Кино
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026. ¼ финала. «Реал Мадрид» — «Бавария»
Кино
Гагарин. Обнимая мир
Кино
Вскрытие демона