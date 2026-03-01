TheatreHD: Курентзис. Дон Жуан

Задолго до премьеры «Дон Жуан» в версии самых интригующих игроков оперной сцены оказался в центре внимания критиков и зрителей, став самым ожидаемым театральным событием Зальцбургского фестиваля-2021. И это неудивительно, учитывая яркий состав участников проекта: Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna отвечают за музыку; один из ключевых участников современного театрального процесса Ромео Кастеллуччи — за сценическое воплощение. Главные партии исполняют дебютанты Зальцбурга, итальянский баритон Давиде Лучано (Дон Жуан) и солистка пермской оперы, российская сопрано Надежда Павлова (Донна Анна).

«Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта был первой оперной постановкой Зальцбургского фестиваля в 1922 году. Тогда он прозвучал в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением Рихарда Штрауса. Век спустя, в год, когда фестиваль продолжает праздновать столетний юбилей, «Дон Жуан» снова открывает оперную программу, на этот раз в постановке новатора и автора уникального театрального языка Ромео Кастеллуччи. Каждая работа известного итальянского режиссера и художника неизменно оказывается в центре внимания публики, провоцирует оживленную дискуссию и входит в топ главных театральных событий. Зальцбургская премьера «Дон Жуана» не стала исключением, но приобрела еще больший резонанс благодаря дебютному сотрудничеству режиссера Ромео Кастеллуччи с частым и любимым гостем фестиваля Теодором Курентзисом и основанным им оркестром и хором musicAeterna.

«Иначе и не могло быть. Это должно было стать сенсацией» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), «Прекрасный и загадочный, неудержимый поток образов и идей» (Frankfurter Rundschau), «Чрезвычайно сложная эстетическая работа» (BR-Klassik), «Беспрецедентное опьянение звуками и образами» (Neue Zurcher Zeitung) — «Дон Жуан», безусловно, стал ключевым событием Зальцбургского фестиваля 2021 года, а после премьеры 26 июля — одним из самых обсуждаемых проектов.