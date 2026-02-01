TheatreHD: Йохан Ингер. Лебединое озеро

Потерять крылья: грустная притча о любви, доверии и предательстве в танцевальной интерпретации Йохана Ингера.

«Лебединое озеро» Йохана Ингера со сцены Дрезденской оперы — совсем не сказка, пусть волшебство и присутствует здесь как аллюзия. Пластический спектакль, сочиненный знаменитым шведским хореографом, — мрачная, ироничная и очень современная история о любви, свободе и предательстве. Способность превращаться в лебедей здесь — аллегория свободы, аллегория права на собственную жизнь вне клетки, простой или позолоченной. Крылья легко уничтожить и невозможно вернуть, обманом можно удержать любимого, но не счастье, домашнее насилие — страшное зло, но порочный круг может быть разорван. Даже если твою жизнь уже не исправить, ты можешь спасти чью-то еще.

Шведский хореограф Йохан Ингер, ставя свою версию «Лебединого озера», взял за основу не всем известное либретто, а сказку XVIII века «Украденное покрывало» — ту самую, которая на самом деле и была отправной точкой для «Озера слез». Взяв старинную сказку, Ингер вытащил из нее проходящую там красной нитью тему обмана и манипуляций. Получилась абсолютно своя, трагическая, местами очень неприятная, местами очень ироничная история. История о домашнем насилии, о том, что счастье нельзя построить на лжи, о крыльях, которые так легко отобрать и невозможно вернуть. И все же эта история о любви. Безнадежной, потерянной и спасительной.

Спектакль Ингера — это пластический «театр без слов», чье действие стремительно развивается по спирали, затягивая зрителей в водоворот страстей, отталкивая и притягивая. Это «Лебединое озеро», не похожее ни на какое другое. Это боль и несовершенство, это зло и предательство, не спрятанные за красивыми образами в пачках и колетах.