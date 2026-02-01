Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
-5°
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.85 / 78.85 07/03 08:03
Нал. EUR 92.35 / 92.90 07/03 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
803
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
689
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 763
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
850
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
TheatreHD: Йохан Ингер. Лебединое озеро
Кино

TheatreHD: Йохан Ингер. Лебединое озеро

Потерять крылья: грустная притча о любви, доверии и предательстве в танцевальной интерпретации Йохана Ингера.

«Лебединое озеро» Йохана Ингера со сцены Дрезденской оперы — совсем не сказка, пусть волшебство и присутствует здесь как аллюзия. Пластический спектакль, сочиненный знаменитым шведским хореографом, — мрачная, ироничная и очень современная история о любви, свободе и предательстве. Способность превращаться в лебедей здесь — аллегория свободы, аллегория права на собственную жизнь вне клетки, простой или позолоченной. Крылья легко уничтожить и невозможно вернуть, обманом можно удержать любимого, но не счастье, домашнее насилие — страшное зло, но порочный круг может быть разорван. Даже если твою жизнь уже не исправить, ты можешь спасти чью-то еще.

Шведский хореограф Йохан Ингер, ставя свою версию «Лебединого озера», взял за основу не всем известное либретто, а сказку XVIII века «Украденное покрывало» — ту самую, которая на самом деле и была отправной точкой для «Озера слез». Взяв старинную сказку, Ингер вытащил из нее проходящую там красной нитью тему обмана и манипуляций. Получилась абсолютно своя, трагическая, местами очень неприятная, местами очень ироничная история. История о домашнем насилии, о том, что счастье нельзя построить на лжи, о крыльях, которые так легко отобрать и невозможно вернуть. И все же эта история о любви. Безнадежной, потерянной и спасительной.

Спектакль Ингера — это пластический «театр без слов», чье действие стремительно развивается по спирали, затягивая зрителей в водоворот страстей, отталкивая и притягивая. Это «Лебединое озеро», не похожее ни на какое другое. Это боль и несовершенство, это зло и предательство, не спрятанные за красивыми образами в пачках и колетах.

Режиссёр
Йохан Ингер, Томас Херцог
Актёры
Зарина Штанке, Кристиан Баух, Хон Вальехо
Продолж.
114 мин.
Премьера
22 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Балет, ТВ Драма

Еще в кино

Кино
Домовенок Кузя-2
Кино
Частная жизнь
Кино
Уволить Жору
Кино
Марсупилами. Пушистый круиз
Кино
Арт-лекторий: Хильма аф Клинт. За гранью видимого
Кино
Наследник
Кино
К себе нежно
Кино
Нюрнберг
Кино
Драники
Кино
Секретный агент
Кино
TheatreHD: Джоконда
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 192. Друзья из сказки