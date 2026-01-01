Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Все публикации →
TheatreHD: Быстрые свидания
Кино

TheatreHD: Быстрые свидания

Пять историй о любви: хореографическая мозаика от театра «Урал Опера Балет». Возможно, впервые в мировой истории один балет поставили 12 соавторов — по шесть хореографов и композиторов.

«Быстрые свидания» — итог лаборатории «Пиши балет», которую провели театр «Урал Опера Балет» и Союз композиторов России при поддержке Минкультуры России и международного фестиваля «Дягилев P. S.». В большом конкурсе были отобраны шесть композиторов-финалистов и представитель еще одной редкой профессии — художник по свету. В названии — структура и суть. Шесть дуэтов, короткие встречи и долгие проводы: драматические, комические, безумные, тихие и нежные. Синопсисом балета может служить старая мудрость хореографа Джорджа Баланчина: «Мужчина и женщина на сцене уже составляют сюжет». В свою очередь, зрители встречаются с новыми композиторами, никто из них прежде не сочинял балетов, — и это тоже быстрые свидания с надеждой на продолжение.

Режиссёр
Иван Худяков-Веденяпин, Максим Петров, Антон Пимонов, Александр Меркушев, Алессандро Каггеджи, Константин Хлебников, Хидэки Ясумура, Евгений Балобанов
Продолж.
84 мин.
Премьера
19 февраля 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Балет, ТВ Драма

