Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
TheatreHD: Берлинская государственная опера. Щелкунчик
Кино

TheatreHD: Берлинская государственная опера. Щелкунчик

На пути домой и к счастью: Владимир Малахов и Надя Сайдакова в главной рождественской сказке. Иногда путь к счастью бывает не только долгим, но и опасным. Юная Мари знает это на собственном опыте: в детстве ее жестоко разлучили с родной матерью. Страхи детских воспоминаний преследуют Мари. Но однажды ей суждено не только вернуться в родной дом, но и найти свою любовь! Спектакль Патриса Барта со сцены Берлинской оперы — это классический танец и причудливые виньетки сюжета, это большая звезда балета Владимир Малахов в партии Щелкунчика и Даниэль Баренбойм за дирижерским пультом, это элегантность костюмов и декораций и настроение сбывшейся мечты, за которую пришлось всерьез побороться. Это праздник, которого так ждешь. Сколь сказочный, столь и мистический, «Щелкунчик» Гофмана прекрасен, в том числе и тем, что является открытым для множества самых разных интерпретаций. Французский хореограф Патрис Барт выбрал трактовку с историческим уклоном. В отличие от классической версии, начинающейся идиллией и ожиданием праздника, в спектакле Барта история (да и жизнь героини) начинается со страшных испытаний. Его Мари — дочь герцогини, похищенная в детстве из родного дома, разлученная с матерью во время вооруженного мятежа. Мари живет в приемной семье — но призраки прошлого не отпускают ее. Однажды на Рождество девочка получает в подарок Щелкунчика, одетого в костюм гвардейца: кукла напоминает ей о пережитой в детстве трагедии. Из царства ночных кошмаров ее спасает загадочный Дроссельмейер, который отводит Мари к ее настоящей матери, что правит теперь в стране снегов. Там девушка и находит свое счастье. Искать точные исторические отсылки в постановке Барта вряд ли стоит. В конце концов балет мы любим не за это. Спектакль, вписанный в некий исторический контекст, при этом остается классическим по структуре и прекрасным — по чистоте танца. Главная звезда его, конечно, Владимир Малахов. Знаменитый выпускник Московской академии балета, сделавший западную и восточную (сейчас он худрук в Токио) карьеру, — обладатель уникальных балетных данных, которые в народе называют «танцует как дышит». Его принц — образец аристократического балетного стиля, но не менее хороши и исполнительницы двух главных женских ролей Надя Сайдакова (Мари) и Беатрис Кноп (герцогиня). Мари, своей мечтательной задумчивостью отчего-то напоминающая пушкинскую Татьяну, не веселая резвая девочка, которой часто изображают героиню «Щелкунчика». Ее грусть, страхи и надежды отзываются в совсем не пряничной музыке Чайковского, ее любовь, ясная и чистая, звучит не как фантазия, но как сбывшееся, выстраданное счастье. «Щелкунчик» со сцены Берлинской оперы не наивная детская сказка, но путь домой или путь к себе — через испытания, мечты и зарождение новых чувств.

Режиссёр
Патрис Барт, Даниэль Баренбойм
Актёры
Владимир Малахов, Надежда Сайдакова, Оливер Матц, Беатрис Кноп, Виара Начева
Продолж.
128 мин.
Премьера
13 января 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Балет, ТВ Драма

