Ковбойское бельканто. Опера в стиле «Человека с бульвара Капуцинов». Билеты на «Любовный напиток» Троицкого фестиваля в Баден-Бадене разлетелись мгновенно, а критики до сих пор вспоминают этот спектакль как одну из самых смелых и обаятельных интерпретаций доницеттиевского шедевра. Все потому, что за режиссерский пульт встал Роландо Вильясон — тенор, который решил, что одной лишь партии Неморино в этой опере-буффа ему мало, и взял на себя всю постановку целиком. Вдохновением для режиссера послужили эпоха Голливуда 1940-х годов, комикс «Счастливчик Люк» и традиция спагетти-вестернов. Салун, банк, шахта и, конечно, классический пустынный пейзаж Дикого Запада — здесь не просто антураж, а сложная игра, «театр в театре», где персонажи оперы — актеры, снимающиеся в ковбойском фильме. Получилась легкая, искрящаяся феерия, где даже среди статистов немало колоритных гротескных персонажей, но главный герой — улыбка. Роландо Вильясон, для которого эта постановка стала вторым режиссерским опытом (после «Вертера» в Лионе 2011 года), перенес действие оперы в совершенно неожиданный мир. Вместо итальянской деревни — съемочная площадка голливудского вестерна «золотого века» кинематографа. Сценография полна «пасхалок»: каскадеры разбивают стеклянные двери, банда гангстеров (отсылка к братьям Далтон из комиксов) грабит банк, в кадре даже появляется Кинг-Конг!.. Эти детали превращают просмотр в увлекательный квест по считыванию культурного кода. Этот мир, населенный отсылками к поп-культуре, создали сценограф Йоханнес Лайакер и художник по костюмам Тибо Ванкраненбрук. Актер Неморино (Роландо Вильясон) «поглядывает из-под сомбреро на красавицу-звезду Адину» (Миа Перссон), что является «милым автобиографическим жестом» самого мексиканского тенора. Сам образ Неморино отсылает к великим комикам немого кино Чарли Чаплину и Бастеру Китону. А Дулькамара (Ильдебрандо Д'Арканджело) предстает в двойном амплуа — как кинорежиссер, снимающий фильм, и как актер, играющий в своей же картине шарлатана-доктора. Роман Трекель (Белькоре) создает образ деревянного, слегка комичного, но при этом благородного вояки. Он «всегда в образе» — и в этом его главный комический эффект. А Регула Мюлеман в партии Джанетты, верной подруги Адины, добавляет спектаклю тепла и искренности. За пультом оркестра Balthasar-Neumann-Ensemble — молодой дирижер Пабло Эрас-Касадо, и их совместная работа с Вильясоном стала ключом к успеху. Оркестр специализируется на исполнении на исторических инструментах, что придало бельканто Доницетти особую прозрачность и свежесть. Роландо Вильясон доказал, что опера — это не музей, а живое искусство, которое может говорить с нами на языке современного кино, моды и смеха. В этой постановке есть все: ирония над голливудскими клише, и нежная история любви, и виртуозная музыка. Но самое главное, она смешная. «Любовный напиток» стал важной вехой в карьере Вильясона, показав, что он не только отличный певец, но и прекрасный режиссер, который умеет видеть оперу целиком — от первой до последней ноты, от первого взгляда до последнего жеста.