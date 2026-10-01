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The Dartz — 30 лет
14 февраля 2027 в 19:00
Концерты

The Dartz — 30 лет

Кафе-ресторан «Старый Парк»

В феврале 2027 года питерской фолк-рок-группе The DARTZ исполняется 30 лет. Такое бывает иногда, как поётся в одной из песен группы. В честь этого The DARTZ сыграют в Рязани шоу "Тридцать лет в сердце". Будет показан весь путь группы - от бесхитростного фолка "Ирландских поминок", "Холодных камней" и "Огней Самайна" до арт-роковых полотен "Баллады маяка Ар-Мэн" и "Катти Сарк" и апокалиптической "Раскалённой вольфрамовой нити", от акустической фолк-группы с флейтой и мандолиной до философского рок-квартета из шести человек с внушительной духовой секцией и незабываемой концертной энергией. Ждём вас 14 февраля в клубе СТАРЫЙ ПАРК, чтоб отметить это знаменательное событие! Вход с 18.00, начало в 19.00. Рязанский концерт будет особенным, потому что именно Рязань была первым городом, куда The DARTZ выехали на гастроли. Приглашаем разделить этот праздник всех, кто слушал группу и ходил на её концерты в тот или иной момент этого пути длиною в тридцать лет - тридцать лет в сердце.

Возраст
12+
Жанры
Рок, Фолк