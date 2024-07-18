Тебе не убежать

Юная Миранда пережила страшную трагедию в прошлом, и вот в ее жизнь врывается новый кошмар: девушка становится мишенью безжалостного серийного убийцы. Чтобы спастись, ей приходится скрываться в мрачном лесу, но преследователь не отстает от нее ни на шаг… Сможет ли Миранда перехитрить убийцу, когда шансы на спасение ничтожны?
- Режиссёр
- Мишель Шумахер
- Актёры
- Дж.-К.Симмонс, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин, Андрес Велес, Кевин Куинн, Оливия Симмонс, Паркер Фенади, Макс Гарфин
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2024-07-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма