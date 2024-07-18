Тебе не убежать

Юная Миранда пережила страшную трагедию в прошлом, и вот в ее жизнь врывается новый кошмар: девушка становится мишенью безжалостного серийного убийцы. Чтобы спастись, ей приходится скрываться в мрачном лесу, но преследователь не отстает от нее ни на шаг… Сможет ли Миранда перехитрить убийцу, когда шансы на спасение ничтожны?