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Театр в кино: Женитьба Бальзаминова

Марина Неелова в постановке Сергея Газарова. Новые грани классики на сцене «Современника». В основе спектакля — две комедии из знаменитой трилогии А.Н.Островского «Женитьба Бальзаминова»: «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь». Сохраняя блестящую комедийность Островского, режиссер Сергей Газаров добавляет современные размышления о свободе, мечте и внутреннем мире человека: Бальзаминов предстает не инфантильным чудаком, а русским Дон Кихотом — мечтателем, философом, романтиком. Яркая сценография, звездный актерский состав и искрометный юмор обещают настоящий театральный праздник, где все сказочно и по-русски весело. Мелкий чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатстве и счастье, которое видит только в выгодной женитьбе. «Мне все богатые невесты красавицами кажутся», — признается он, бродя по московским улицам в поисках своей судьбы. В своих фантазиях он — то генерал, то царь, создающий справедливый мир, где богатые женятся на бедных. «Это история о жизни, которую каждый человек строит у себя в голове. И эта жизнь у Бальзаминова удалась. В ней он человек, у которого все получается, которого все любят и признают, там он может делать все, что хочет, там он по-настоящему счастлив», — говорит режиссер Сергей Газаров.

Страна
Россия
Режиссёр
Сергей Газаров, Валерий Спирин
Актёры
Марина Неелова, Алена Бабенко, Дарья Белоусова, Дмитрий Смолев, Янина Романова, Виктория Романенко, Илья Древнов, Наталия Качалова, Вероника Амирханова
Продолж.
126 мин.
Премьера
8 ноября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия, Фильм-спектакль

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