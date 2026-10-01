Театр в кино: Женитьба Бальзаминова

Марина Неелова в постановке Сергея Газарова. Новые грани классики на сцене «Современника». В основе спектакля — две комедии из знаменитой трилогии А.Н.Островского «Женитьба Бальзаминова»: «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь». Сохраняя блестящую комедийность Островского, режиссер Сергей Газаров добавляет современные размышления о свободе, мечте и внутреннем мире человека: Бальзаминов предстает не инфантильным чудаком, а русским Дон Кихотом — мечтателем, философом, романтиком. Яркая сценография, звездный актерский состав и искрометный юмор обещают настоящий театральный праздник, где все сказочно и по-русски весело. Мелкий чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатстве и счастье, которое видит только в выгодной женитьбе. «Мне все богатые невесты красавицами кажутся», — признается он, бродя по московским улицам в поисках своей судьбы. В своих фантазиях он — то генерал, то царь, создающий справедливый мир, где богатые женятся на бедных. «Это история о жизни, которую каждый человек строит у себя в голове. И эта жизнь у Бальзаминова удалась. В ней он человек, у которого все получается, которого все любят и признают, там он может делать все, что хочет, там он по-настоящему счастлив», — говорит режиссер Сергей Газаров.