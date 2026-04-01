Театр в кино: Шурале

Культовый национальный балет со сцены Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Легендарный балет композитора Фарида Яруллина на сюжет поэмы Габдуллы Тукая, основанной на татарском фольклоре. В постановке с хореографией Леонида Якобсона разворачивается история о похищении девушки-птицы Сююмбике злым лесным духом Шурале и ее спасении отважным охотником Былтыром. Красочный спектакль о победе света, любви и добра над темными силами. Девушку-птицу Сююмбике, плененную злым лесным владыкой Шурале, спасает отважный охотник Былтыр. В решающей схватке он побеждает темного духа и, освободив Сююмбике, обретает с ней свое счастье. В основе сюжета — вечная борьба света с тьмой и побеждающая сила любви.