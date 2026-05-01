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Tеатр в кино: Принцесса цирка

Интерпретация оперетты Имре Кальмана как синтез нескольких жанров — мюзикла, танца и современного направления «Новый цирк».

Театр мюзикла решил по-своему рассказать зрителям известную историю. Мы сломали существующие стереотипы и превратили оперетту в спектакль — синтез сразу нескольких видов искусства: оперетты, мюзикла, танца и современного циркового направления cirque nouveau. Известная музыка в талантливом исполнении, роскошные декорации, переносящие в Париж начала ХХ века, захватывающие трюки — все это соединилось в спектакле, чтобы подарить зрителям ощущение праздника и восторга. Специально для этой постановки были придуманы уникальные цирковые номера, в том числе смертельно опасный трюк без страховки.

Мистер Икс — загадочный артист цирка, которого никто не видел без маски, — будоражит сердца и вызывает волну слухов в парижском обществе. Красавица Теодора — молодая богатая вдова, к ногам которой готов упасть весь высший свет. Может ли что-то связывать этих двух персонажей? Одного лишь циркового таланта недостаточно, чтобы завоевать сердце блистательной светской дамы? Да и нужна ли ее любовь тому, кто избрал одиночество и решил навсегда скрыть лицо под маской?

Страна
Россия
Режиссёр
Себастьян Солдевилья, Марина Швыдкая, Женевьева Дорион-Купаль, Татьяна Астапова
Актёры
Валерия Ланская, Максим Заусалин, Ефим Шифрин, Павел Любимцев, Алексей Колган, Константин Иванов, Екатерина Новоселова, Денис Котельников, Иван Латушко
Продолж.
143 мин.
Премьера
17 мая 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мюзикл, ТВ Драма

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