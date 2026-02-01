Театр в кино: Принц и нищий

Лондонская история по мотивам исторического романа Марка Твена — со средневековой музыкой и стихами Андрея Усачева. Спектакль, поставленный по мотивам самого известного исторического романа Марка Твена, открыл новую страницу в творчестве Терезы Дуровой и ее команды — обращение к традициям национальных музыкальных культур. В «Принце и нищем» звучит средневековая английская и немецкая музыка, исполняемая оркестром на старинных инструментах (арфа-доппиа, смычковая псалтирь, колесная лира, крумхорн, раушпфайф, бузуки, бойран, ландскнехтский барабан и др.), некоторые из которых являются музейными экспонатами. Серый и туманный Лондон странен, и случиться в нем может всякое. Нищий мальчишка, случайно попавший в королевский дворец, может оказаться на троне. Конечно, если он очень похож на наследного принца. Казалось бы, простая забава — поменяться местами с принцем — на деле оборачивается непредсказуемыми последствиями.
- Режиссёр
- Тереза Дурова, Максим Гуткин, Евгения Стрелецкая
- Актёры
- Григорий Чеглаков, Данила Теплов, Руфат Акчурин, Владимир Антипов, Сергей Дик, Софья Краковская, Павел Мальцев, Владимир Седлецкий, Андрей Худяков, Юлия Юнушева
- Продолж.
- 126 мин.
- Премьера
-
15 марта 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма-комедия, ТВ Драма