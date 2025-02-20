Театр в кино: Павел I

Спектакль Театра им. Вахтангова. Новое амплуа Александра Олешко — и «Хрустальная Турандот» за лучшую мужскую роль. Режиссер Наталья Ковалева поставила спектакль по собственной сценической версии, созданной на базе произведений Дмитрия Мережковского и Евгения Симонова, дополнив их сценами собственного сочинения — воображаемой встречи императора с матерью, Екатериной II. В роли «русского Гамлета» — заслуженный артист РФ Александр Олешко. Декорации и костюмы выполнены по эскизам главного художника Вахтанговского театра Максима Обрезкова. Режиссер Наталья Ковалева: «История Павла I — очень русская история, бурная, противоречивая. Личность его — человека неординарного, любознательного, образованного, остроумного, способного к поэтической импровизации и при этом болезненно самолюбивого, нервного — не может оставить равнодушным… Кто-то говорит о нем «идиот», а кто-то называет «гением». Но истина всегда посередине: «Я — человек», — говорит Павел. Человек, чье самое горячее желание — сделать всех счастливыми. И в этом его трагическое несовпадение с окружающими: каждый из его окружения хочет счастья только для себя. Время примиряет с прошлым, а история в своем движении нередко совершает «реабилитацию» героев ушедших эпох. Услышать время, заглянуть в свою историю, присмотреться к личности Павла I и увидеть в нем глубокое человеческое страдание, нужно для того, чтобы задуматься о нас, сегодняшних.