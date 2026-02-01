Театр кошек Куклачева

Единственный в мире Театр кошек и Юрий Куклачёв представляет спектакль Владимира Куклачева «Волшебные кошки».

Владимир — младший сын Юрия Куклачева. В начале своего творческого пути, получив хореографическое образование, работал танцором. Затем, не захотев расставаться с балетом, но желая продолжить дело своего отца, Владимир проявил творческую смекалку, и на свет появился спектакль «Волшебные кошки», в котором причудливо соединились балетные номера и трюки с кошками. Спектакль был принят зрителями на ура, и Владимир понял, что нашел свой путь. Искусное сочетание балета и кошек в одном спектакле теперь его фирменный стиль.

Театр кошек Юрия Куклачева уже более 20 лет является единственным театром кошек в мире. Это прежде всего школа доброты, она помогает детям вырасти добрыми, хорошими людьми, относящимися по-человечески как к кошке, так и к каждому живому существу на нашей планете, даже самому маленькому и слабому. А для взрослых театр Куклачёва — это источник оптимизма и жизненных сил, возможность вновь окунуться в детство. Не упустите редкую возможность окунуться в атмосферу тепла и доброты, зарядиться позитивом от талантливых полосатых артистов.