Те еще каникулы или отпуск на все сто

Мануэла и Хосе обожают своих внуков, но так часто за ними присматривают, что уже не могут вспомнить, когда проводили время только вдвоем. В очередной раз им приходится отменить долгожданный отпуск из-за важной рабочей поездки их детей. Однако когда Мануэла и Хосе узнают, что командировка — на самом деле отдых на Бали, они решают сделать так, чтобы внуки сами больше не хотели оставаться у дедушки с бабушкой.
- Режиссёр
- Виктор Гарсия Леон
- Актёры
- Грасия Олайо, Тито Вальверде, Тони Акоста, Эрнесто Севилья, Николас Кости, Даниела Рубио, Марта де Торо, Нурия Эрреро, Мануэль Бурке, Лусия Наварро, Рамон Бареа, Кандела Камачо
- Продолж.
- 77 мин.
- Премьера
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2025-05-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия