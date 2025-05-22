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Те еще каникулы или отпуск на все сто
Кино

Те еще каникулы или отпуск на все сто

Мануэла и Хосе обожают своих внуков, но так часто за ними присматривают, что уже не могут вспомнить, когда проводили время только вдвоем. В очередной раз им приходится отменить долгожданный отпуск из-за важной рабочей поездки их детей. Однако когда Мануэла и Хосе узнают, что командировка — на самом деле отдых на Бали, они решают сделать так, чтобы внуки сами больше не хотели оставаться у дедушки с бабушкой.

Режиссёр
Виктор Гарсия Леон
Актёры
Грасия Олайо, Тито Вальверде, Тони Акоста, Эрнесто Севилья, Николас Кости, Даниела Рубио, Марта де Торо, Нурия Эрреро, Мануэль Бурке, Лусия Наварро, Рамон Бареа, Кандела Камачо
Продолж.
77 мин.
Премьера
2025-05-22 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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