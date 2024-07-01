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Татьяна Чубарова
17 октября в 18:00
Концерты

Татьяна Чубарова

МКЦ

Биография певицы Татьяны Чубаровой очень многогранна, в творчестве которой, органически сочетается высокая эстрада и народная песня!

Ее песни подобны животворной силе пробуждающие сознание на ментальном уровне и дарят ни с чем несравнимое ощущение радости и счастья! Ее таланты простираются от домашней кухни до кремлевской сцены. 2022-2023 год для Татьяны Николаевны оказался богат на яркие, масштабные выступления: гала-концерт Шансон ТВ — все звезды на Славянском базаре в Витебске, Зимняя сказка для взрослых, гастрольный тур и большой сольный концерт «Рисую счастье» в Vegas City Hall. Сольная программа Татьяны Чубаровой состоялась при поддержке Шансон ТВ В эфире радио «Твоя волна» — песни Татьяны Чубаровой «Тебя любить нельзя, а хочется» и «Ради тебя» и многие другие.

Возраст
6+
Жанры
Эстрада