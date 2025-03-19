Татьяна Буланова

Ее голос называют одним из самых душевных на российской эстраде, в ее репертуаре огромное количество всенародно любимых хитов, которые мы называем песнями на все времена! На юбилейном концерте прозвучат все самые любимые и проверенные временем хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие. Певица многократно становилась лауреатом «Песни года», ее песни постоянно находятся в хит-парадах самых популярных российских радиостанций. А ее концерты — это всегда душевная атмосфера, ведь каждая песня Татьяны — о жизни, о судьбе, о каждом из нас.