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Татьяна Буланова
19 марта 2025 в 19:00
Концерты

Татьяна Буланова

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Ее голос называют одним из самых душевных на российской эстраде, в ее репертуаре огромное количество всенародно любимых хитов, которые мы называем песнями на все времена! На юбилейном концерте прозвучат все самые любимые и проверенные временем хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие. Певица многократно становилась лауреатом «Песни года», ее песни постоянно находятся в хит-парадах самых популярных российских радиостанций. А ее концерты — это всегда душевная атмосфера, ведь каждая песня Татьяны — о жизни, о судьбе, о каждом из нас.

Возраст
12+
Жанры
Поп