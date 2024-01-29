Тата и слон

Дорогие друзья! Здравствуйте! Мы открываем «Крошечную сцену». Это уютное камерное пространство, созданное специально для самых маленьких зрителей и их близких. И сами спектакли, и сцена придуманы и сделаны так, что малышам тут будет максимально комфортно: простые истории, удобный формат, почти домашнее пространство. Естественно, в доме, даже если там живут только сказки, действуют особые правила. Друзья, мы убедительно просим вас приходить на «крошечные» спектакли со сменной обувью! Не только маленьких, но взрослых зрителей. Это правило будет очень-очень строгое, а все остальные… Спокойствие! Сцена крошечная, но свободы и волшебства здесь будет много-много! Не случайно наша первая история — про слона. Представляете?

Дело было так…

В одном городе был Клуб заботы о домашних животных. А в Клубе заботы о домашних животных были рады всем. Ну, почти. У кого-то в клубе был кот, а у кого-то пес. Или птичка. Или даже золотая рыбка. Только слонам вход в Клуб был строго запрещен. Не важно, настоящий это слон или вымышленный, воображаемый. Еще неизвестно, от кого из них хлопот будет больше. Члены Клуба просто не понимали, что любить и заботиться нужно не только о кошках, собаках и золотых рыбках. Домашние питомцы могут быть самые разные. Совсем как люди. А девочка Тата не понимала, что тут непонятного и как объяснить, что такое настоящая дружба.