Когда компания друзей безрассудно нарушает священное правило гадания на Таро — никогда не использовать чужую колоду, — они неосознанно высвобождают зло, запертое в проклятых картах. Один за другим они оказываются лицом к лицу с судьбой и вступают в гонку со смертью, чтобы избежать будущего, предсказанного в их гаданиях.
- Режиссёр
- Спенсер Коэн, Анна Хэлберг
- Актёры
- Авантика, Джейкоб Баталон, Олуэн Фуэре, Харриет Слейтер, Хамберли Гонсалес, Ларсен Томпсон, Анна Хэлберг, Адейн Брэдли, Вольфганг Новограц, Сташа Николич, Джеймс Суонтон
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов