Когда компания друзей безрассудно нарушает священное правило гадания на Таро — никогда не использовать чужую колоду, — они неосознанно высвобождают зло, запертое в проклятых картах. Один за другим они оказываются лицом к лицу с судьбой и вступают в гонку со смертью, чтобы избежать будущего, предсказанного в их гаданиях.