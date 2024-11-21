Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 99.02 0.65 15/11
ЦБ EUR 104.5 0.21 15/11
Нал. USD 98.10 / 98.07 14/11 18:35
Нал. EUR 104.20 / 105.00 14/11 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
15 842
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
29 353
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
31 962
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
36 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Таро
Кино

Таро

Когда компания друзей безрассудно нарушает священное правило гадания на Таро — никогда не использовать чужую колоду, — они неосознанно высвобождают зло, запертое в проклятых картах. Один за другим они оказываются лицом к лицу с судьбой и вступают в гонку со смертью, чтобы избежать будущего, предсказанного в их гаданиях.

Режиссёр
Спенсер Коэн, Анна Хэлберг
Актёры
Авантика, Джейкоб Баталон, Олуэн Фуэре, Харриет Слейтер, Хамберли Гонсалес, Ларсен Томпсон, Анна Хэлберг, Адейн Брэдли, Вольфганг Новограц, Сташа Николич, Джеймс Суонтон
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Хищные земли
Кино
Отец года
Кино
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
Кино
Ученик. Восхождение Трампа
Кино
УничтоЖанна
Кино
Месье Азнавур
Кино
В плену стихии
Кино
Миллиардер в трущобах
Кино
Академия четвероногих
Кино
Таро
Кино
Декодер. Игра гения
Кино
Великая