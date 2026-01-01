«Танцы Минус» — культовый музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, которым руководит талантливый музыкант и художественный деятель Вячеслав Петкун. За двадцать лет своего существования группа создала множество популярных хитов, завоевала слушателей радиоволн и выпустила 11 альбомов, которые покорили сердца меломанов. Творчество «Танцы Минус» стало частью звуковых дорожек легендарных фильмов, включая «Брат 2» режиссёра Алексея Балабанова, который является настоящим манифестом для многих поколений. На предстоящем концерте прозвучат все главные песни, включая такие, как: «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду», «10 капель» и другие любимые композиции, которые вдохновляют и радуют поклонников уже много лет. Не упустите шанс пережить это вживую.