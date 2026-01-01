Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Танцы минус
21 марта в 19:00
Концерты

Танцы минус

Концертный зал Рязанской областной филармонии

«Танцы Минус» — культовый музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, которым руководит талантливый музыкант и художественный деятель Вячеслав Петкун. За двадцать лет своего существования группа создала множество популярных хитов, завоевала слушателей радиоволн и выпустила 11 альбомов, которые покорили сердца меломанов. Творчество «Танцы Минус» стало частью звуковых дорожек легендарных фильмов, включая «Брат 2» режиссёра Алексея Балабанова, который является настоящим манифестом для многих поколений. На предстоящем концерте прозвучат все главные песни, включая такие, как: «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду», «10 капель» и другие любимые композиции, которые вдохновляют и радуют поклонников уже много лет. Не упустите шанс пережить это вживую.

Возраст
16+
Жанры
Поп, Рок