Такие вот девочки

Новый год. Три подруги. «Ленинград»! Что может пойти не так?

Обычный праздничный вечер, три подруги, мечты, шампанское и… полный хаос! Как одна праздничная ночь может вместить в себя весь спектр человеческих переживаний: от уморительных провалов до щемящих откровений? Как за несколько часов может пройти целая жизнь и сохранить при этом, самое важное — настоящую женскую дружбу?

Встречайте, новогоднее веселье по-русски!

Новый спектакль Рязанского Дворца Молодежи — это незабываемый вечер новогодних приключений: уморительные казусы, неожиданные драмы и, конечно, бешеный ритм любимой группировки.

Готовьтесь смеяться, сопереживать и подпевать — эта новогодняя ночь будет горячей!