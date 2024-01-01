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Тайны великих открытий
9 марта в 12:00
Театр

Тайны великих открытий

МКЦ

Что может удивить детей 21 века — повелителей гаджетов? Только супермегатайны и по-настоящему великие открытия!

«Тайны великих открытий» — потрясающее научно-фантастическое шоу, которое объединило в себе удивительные эксперименты, восхитительные спецэффекты, гигантских роботов и реалистичного 4-метрового динозавра.

Представление будет интерактивным: зрители примут активное участие в нашей яркой феерии! «Тайны великих открытий» — шоу, которое будет интересно не только детям, но и их родителям! «Тайны Великих открытий» — это приключения двух отважных ученых: Профессора Грюма и его помощницы Шушу. Они покажут зрителям невероятные научные эксперименты и раскроют тайны своих фантастических изобретений! Профессор Грюм уже заканчивал свои последние опыты в лаборатории, когда его рассеянная и любопытная помощница Шушу совершенно случайно открыла «портал времени». Через него героям предстоит попасть в эпоху Юрского периода, где они встретятся с живым динозавром и будут спасаться с помощью своих знаний, а также подсказок юных зрителей. А после того как путешествие в эру древних ящеров благополучно завершится, ученые вместе с ребятами «оживят» гигантских трехметровых роботов для новой научной выставки!

Возраст
0+
Жанры
Для детей, Интерактивные представления, Цирк