«Тайны Морганы» — это масштабное, зрелищное, современное, интерактивное шоу с увлекательным сюжетом, невероятными спецэффектами, превращениями и вечной историей борьбы добра и зла в атмосфере сказочного волшебства.
Вы когда‑нибудь путешествовали во времени? Если нет, то наш театр предоставляет вам эту уникальную возможность!
Герои шоу приглашают вас в увлекательнейшее приключение, где вы откроете тайны Древних миров и станете участниками фантастических событий.
Вас ждут:
- профессиональное лазерное шоу;
- миллионы мыльных пузырей;
- 3D‑мэппинг‑проекции;
- пневмосалют из конфетти;
- радужный дождь из гигантских воздушных шаров;
- подвижные интерактивные игры со всем залом.
- Возраст
- 6+