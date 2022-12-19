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Тайна планеты роботов

У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение — робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом, и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.

Режиссёр
Сюй Чжэн
Продолж.
88 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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