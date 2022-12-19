Тайна планеты роботов

У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение — робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом, и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.
- Режиссёр
- Сюй Чжэн
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия