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Сын Сардара-2
Кино

Сын Сардара-2

Прошли годы после того, как Джасси Сингх Рандхава уладил грандиозную семейную вражду и пережил домашний арест в Пенджабе. Когда он приезжает в Шотландию, чтобы вернуть бывшую жену, то попадает в ситуацию с заложниками и войной мафии и оказывается на самой странной свадьбе в своей жизни.

Режиссёр
Виджай Кумар Арора
Актёры
Аджай Девган, Мрунал Такур, Куббра Саит, Ниру Баджва, Санджай Мишра, Чанки Панди, Рави Кишан, Ашвини Кхалсекар, Мукул Дев, Рошни Валия, Шарат Саксена
Продолж.
147 мин.
Премьера
2025-07-25 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия, Криминал

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