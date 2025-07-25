Сын Сардара-2

Прошли годы после того, как Джасси Сингх Рандхава уладил грандиозную семейную вражду и пережил домашний арест в Пенджабе. Когда он приезжает в Шотландию, чтобы вернуть бывшую жену, то попадает в ситуацию с заложниками и войной мафии и оказывается на самой странной свадьбе в своей жизни.