Сын Сардара-2

Прошли годы после того, как Джасси Сингх Рандхава уладил грандиозную семейную вражду и пережил домашний арест в Пенджабе. Когда он приезжает в Шотландию, чтобы вернуть бывшую жену, то попадает в ситуацию с заложниками и войной мафии и оказывается на самой странной свадьбе в своей жизни.
- Режиссёр
- Виджай Кумар Арора
- Актёры
- Аджай Девган, Мрунал Такур, Куббра Саит, Ниру Баджва, Санджай Мишра, Чанки Панди, Рави Кишан, Ашвини Кхалсекар, Мукул Дев, Рошни Валия, Шарат Саксена
- Продолж.
- 147 мин.
- Премьера
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2025-07-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия, Криминал