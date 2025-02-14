Экранизация маратхского романа «Чхава». Это историческая драма, основанная на жизни Чхатрапати Самбхаджи Махараджа, сына Чхатрапати Шиваджи Махараджа. Защитник Свараджьи. Защитник Дхармы. Сын Льва — эпическая сага об отважном воине! Воин ревет…
- Режиссёр
- Лаксман Утекар
- Актёры
- Рашмика Манданна, Вики Каушал, Акшай Кханна, Винит Кумар Сингх, Диана Пенти, Дивья Дутта, Прадип Сингх Рават, Ашутош Рана, Сантош Джувекар, Нил Бхупалам, Раджив Кахру, Рохит Патхак
- Продолж.
- 160 мин.
- Премьера
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2025-02-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Исторический фильм, Драма