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Сын Льва
Кино

Сын Льва

Экранизация маратхского романа «Чхава». Это историческая драма, основанная на жизни Чхатрапати Самбхаджи Махараджа, сына Чхатрапати Шиваджи Махараджа. Защитник Свараджьи. Защитник Дхармы. Сын Льва — эпическая сага об отважном воине! Воин ревет…

Режиссёр
Лаксман Утекар
Актёры
Рашмика Манданна, Вики Каушал, Акшай Кханна, Винит Кумар Сингх, Диана Пенти, Дивья Дутта, Прадип Сингх Рават, Ашутош Рана, Сантош Джувекар, Нил Бхупалам, Раджив Кахру, Рохит Патхак
Продолж.
160 мин.
Премьера
2025-02-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Исторический фильм, Драма

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