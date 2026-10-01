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Святые предприниматели

Возможно ли в современном мире вести бизнес так, чтобы он приносил не только прибыль, но и духовное благо, — и не противоречит ли это самой природе предпринимательства? В центре повествования — 33 святых предпринимателя, прославленных Русской православной церковью. Через их судьбы раскрывается парадокс «святого бизнеса»: люди, занимавшиеся торговлей и производством, сумели превратить труд в служение Богу и ближнему, а богатство — в инструмент милосердия. Особое внимание уделено тем, кто принял мученический венец за веру и верность принципам: Иоанну Летникову, Василию Иванову, Иакову Блатову и другим.

Страна
Россия
Режиссёр
Юрий Однопозов
Продолж.
79 мин.
Премьера
5 ноября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Документальный

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