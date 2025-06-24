Святая ночь. Охотники на демонов

Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов «Святая ночь». Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?
- Режиссёр
- Им Дэ Хи
- Актёры
- Ма Дон Сок, Сохен, Ли Да Вит, Ген Су Чжин, Чон Чи Со, Чха У Чжин, Митч Крейг, Ли Да Иль
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-06-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов