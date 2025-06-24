Святая ночь. Охотники на демонов

Сеул погружается в хаос, когда город захватывает криминальная сеть, члены которой поклоняются дьяволу. Полиция в отчаянии и вынуждена призвать на помощь команду охотников на демонов «Святая ночь». Сможет ли троица, на вооружении которой интеллект, мускулы и сверхъестественные способности, свергнуть власть Тьмы и восстановить порядок в городе?