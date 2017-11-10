Свинцовые небеса

Чемпион по боксу Алексей Романов привык, что все решают победы, деньги и контракты. Личная трагедия привела его на Донбасс, где он оказался в плену и вместе с мирными жителями заперт в храме, который превращен в огневую точку. Романову предстоит впервые драться там, где нет правил, судей и раундов, а ставка — чужие жизни.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Алиса Курганская
- Актёры
- Григорий Некрасов, Влада Майвл, Сергей Барковский, Яна Дюбуи, Александр Макогон, Сослан Фидаров, Виктор Цекало, Матвей Кондратьев, Вилен Бабичев, Наталья Худякова, Андрей Павлов, Анна Роскошная, Вера Кавалерова
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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22 октября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма, Военный