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Свинцовые небеса
Кино

Свинцовые небеса

Чемпион по боксу Алексей Романов привык, что все решают победы, деньги и контракты. Личная трагедия привела его на Донбасс, где он оказался в плену и вместе с мирными жителями заперт в храме, который превращен в огневую точку. Романову предстоит впервые драться там, где нет правил, судей и раундов, а ставка — чужие жизни.

Страна
Россия
Режиссёр
Алиса Курганская
Актёры
Григорий Некрасов, Влада Майвл, Сергей Барковский, Яна Дюбуи, Александр Макогон, Сослан Фидаров, Виктор Цекало, Матвей Кондратьев, Вилен Бабичев, Наталья Худякова, Андрей Павлов, Анна Роскошная, Вера Кавалерова
Продолж.
109 мин.
Премьера
22 октября 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма, Военный

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