Свинцовые небеса

Чемпион по боксу Алексей Романов привык, что все решают победы, деньги и контракты. Личная трагедия привела его на Донбасс, где он оказался в плену и вместе с мирными жителями заперт в храме, который превращен в огневую точку. Романову предстоит впервые драться там, где нет правил, судей и раундов, а ставка — чужие жизни.