Свидетели судеб. Мебель двух столетий

13 мая в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, которая представит уникальную коллекцию антикварной мебели второй половины XVIII — начала XX веков.

На выставке наряду с «именитой» мебелью будут представлены необычные и непривычные для сегодняшнего времени предметы быта: диван «crapou», название которого в переводе с французского означает «жаба», игровой стол, чайный столик позапрошлого века с инкрустированной столешницей. Воссозданные элементы интерьера — кабинет, спальня, гостиная — удивят своей роскошью, эстетикой и практичностью.

Выставка объединит более 100 экспонатов из частной коллекции Владислава Макарова и собрания Рязанского исторического музея и познакомит с историей мебельного искусства двух столетий.