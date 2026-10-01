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Света. Большой сольный концерт
13 ноября в 20:00
Концерты

Света. Большой сольный концерт

Руки ВВерх! Бар

Певица Света выходит на сцену с большой сольной программой — и это будет настоящая машина времени в лучшие годы поп-музыки! Музыканты, фирменный балет и танцы, от которых мурашки бегут по коже — всё это ждёт тебя на концерте. А главное — ты услышишь все те самые строчки, которые знаешь наизусть. Вот твой персональный плейлист этого вечера — только стопроцентные хиты: «Дорога в аэропорт», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Ты не мой», «Хватит, довольно», «Мои слёзы», «Другая» и ещё целая тонна любимых блокбастеров, под которые мы все когда-то зажигали! Чтобы вечер получился идеальным, приходи пораньше: сбор гостей — за час до начала. Так ты спокойно устроишься на лучшем месте у сцены и успеешь заказать всё, что хочется. Есть вопросы по рассадке? Звони: +7 (911) 168-94-55 (с 13:00 до 23:00 по МСК) — всё расскажем. Мероприятие 12+, подростки могут находиться на концерте в присутствии родителей. Если тебя интересует вип-услуга «Фото со Светой + Автограф» — обязательно свяжись с организатором до концерта, чтобы не упустить свой момент: +7-906-279-79-97 (ТГ, МАХ, звонок). Это не просто вечер — это маленькая перезагрузка, шанс выдохнуть и снова поверить, что мир умеет быть добрым и ярким. До встречи!

Возраст
16+
Жанры
Поп