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Свет Валаама
18 февраля в 19:00
Концерты

Свет Валаама

Театр драмы

В новой программе хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» слушатели познакомятся с уникальным произведением — поэтической летописью Валаамской обители. Произведение писалось на протяжении десятилетий монахами обители. Петр Михайлов, Харитон Дунаев и многие другие в поэтической форме описывали исторические события, монастырскую жизнь, а, так же, неповторимую красоту острова. Наполнят исторический рассказ музыкальные произведениями разные по стилям, жанрам и содержанию. Древние Валаамские распевы передадут строгий дух старого монастыря, патриотические произведения А. Прокофьева и М. Глинки непоколебимую силу духа братии обители. Вместе со слушателями мы помолимся о упокоении насельников, погибших во время войн и репрессий. Хвалебными гимнами восхвалим Бога и людей, вернувших Валааму былое величие!

Возраст
6+