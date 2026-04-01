16 апреля 2026 года в 12-00 в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче начинает работать персональная выставка рязанского художника Аллы Белоусовой «Свет. Гармония. Пастель».

Алла Белоусова — художник-график, дизайнер. В 1997 году окончила живописное отделение Рязанского художественного училища, в 2007 году — Московский государственный университет культуры и искусств (рязанский филиал) по специальности «дизайн среды». Одновременное освоение программ книжной вёрстки и дизайна повлияло на выбор профессии: в настоящее время Алла Белоусова работает дизайнером-верстальщиком в газете «Рязанские ведомости». Годы её творческих поисков были связаны с книжной графикой, иллюстрацией и линогравюрой.

С 2021 года художник отдаёт предпочтение технике сухой пастели, которую полюбила за мягкость, разнообразие приёмов и сочетание графичности с живописностью. Алла любит работать на открытом воздухе. В марте 2023 года она приняла участие в арт-пленэре «Краски Сибири» на Байкале.

С 2022 года А. Белоусова участвует в различных выставках в Рязани, Москве, других городах, в том числе в областных выставках Рязанской организации Союза художников России. Она подготовила и провела две персональные выставки: «Прикосновение солнца» (Сараевский краеведческий музей, 2024) и «Увидеть свет» (Сапожковская ДШИ, 2025).

«В работе на пленэре меня вдохновляют пространство, свет и состояние воздуха. Пленэр — это диалог с природой, созерцание и поиск созвучия с окружающим миром. Для меня это умиротворение, радость и эмоции от внезапного прикосновения солнца, ветра или капель дождя, от мягкого и звонкого света, который волнует. Это желание дышать в унисон, что я и стремлюсь передать зрителю в своих работах», — пишет автор.

В экспозиции представлено более 30 работ художника разных лет. Среди них преобладают лирические пейзажи, передающие красоту среднерусской природы: лесов, рек, деревенских домов. Выставка предлагает зрителю разделить с автором восхищение прекрасными мгновениями, застывшими в графических работах выполненных сухой пастелью.