Сверхъестественное. Разлом времени

Отец Стеллы, агент секретного американского подразделения по изучению путешествий во времени, бесследно исчезает после проведения таинственного ритуала в Таиланде. Спустя тридцать лет Стелла получает от него сообщение по старенькому радио и узнает, что отец застрял в одной из временных петель. Стремясь во что бы то ни стало спасти его, Стелла с друзьями отправляются в увлекательное и опасное путешествие сквозь время и пространство! Их ждут сражения с ужасными монстрами, гигантскими кайдзю, враждебными пришельцами, а также самый настоящий конец света, который также придется предотвратить.