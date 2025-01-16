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Сверхъестественное. Разлом времени
Кино

Сверхъестественное. Разлом времени

Отец Стеллы, агент секретного американского подразделения по изучению путешествий во времени, бесследно исчезает после проведения таинственного ритуала в Таиланде. Спустя тридцать лет Стелла получает от него сообщение по старенькому радио и узнает, что отец застрял в одной из временных петель. Стремясь во что бы то ни стало спасти его, Стелла с друзьями отправляются в увлекательное и опасное путешествие сквозь время и пространство! Их ждут сражения с ужасными монстрами, гигантскими кайдзю, враждебными пришельцами, а также самый настоящий конец света, который также придется предотвратить.

Режиссёр
Чукиат Саквиракул
Актёры
Расселл Джеффри Бэнкс, Питер Корп Дирендал, Нуттхатча Падован, Дженджира Понгпас, Футарит Промбандал, Ванарат Ратсамират, Пола Тейлор
Продолж.
146 мин.
Премьера
2025-01-16 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Научная фантастика

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