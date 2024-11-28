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Сверчкеты
Кино

Сверчкеты

Кет — веселый и задорный сверчок, глава музыкальной группы «Сверчкеты». Они поют песни, радуются жизни и не обращают внимания на скорое наступление зимы. Однажды Кет встречает прекрасную муравьиху Антуанетту и влюбляется в нее с первого взгляда. Трудолюбивая Антуанетта решает, что должна помочь Кету и его друзьям подготовиться к зиме. В противном случае — им ее не пережить.

Режиссёр
Лука Рукавина, Кристиан Милич, Дино Крпан
Продолж.
82 мин.
Премьера
2024-11-28 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Мелодрама

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