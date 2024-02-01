Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
-2°
Срд, 06
-4°
Чтв, 07
-3°
ЦБ USD 91.35 0.02 05/03
ЦБ EUR 99.11 0.39 05/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
3 часа назад
347
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
2 630
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
3 579
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
4 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Свадьба в Малиновке
30 марта в 18:00
Театр

Свадьба в Малиновке

МКЦ

Концертный эстрадный ансамбль Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Водевиль-ревю в 2-х отделениях «Свадьба в Малиновке» по мотивам оперетты народного артиста СССР Б. Александрова и одноименного музыкального фильма 1967 г. Более 20 артистов, 65 костюмов, живой звук! Лучшие образцы советского музыкального, театрального и киноискусства поистине неувядаемы! Одно из них: «Свадьба в Малиновке» — уже много лет пользуется любовью русского и украинского народа, вне зависимости от политических течений и коньюктуры.

В 1967 году вышел одноименный фильм, который вмиг разошелся по цитатам, покорив сердца миллионов зрителей своим необычайным народным колоритом и музыкальностью. К 50-летию выхода в свет любимого фильма и 90-летию Ансамбля, Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова поставил водевиль-ревю «Свадьба в Малиновке», сюжет которого немного осовременен и адаптирован относительно классической версии оперетты и кинофильма.

В украинском селе Малиновка опять не все спокойно! В деревню нагрянул «идейный лидер» Грициан Таврический — местный уроженец, желающий установить новый экономический порядок в отдельно взятом селе. На глаза Грициану попадается Яринка — возлюбленная пастуха Андрейки. «Новый правитель» деревни влюбляется и угрозами пытается добиться от Яринки согласия на свадьбу с ним. А в это время его «правая рука» советник Попандопуло с друзьями разворовывают добро жителей Малиновки. В это же время в Малиновку возвращается Яшка-артиллерист. Яшка очаровывает всех — от жены деда Нечипора Гапуси, до самого «начальника деревни». Он предлагает Яринке и ее матери план, как проучить зарвавшегося атамана и его приспешников. Для этого девушка должна притвориться и сыграть свадьбу с «новым правителем». И вот уже Яшка на фальшивой свадьбе отвлекает внимание присутствующих задорными анекдотами на злобу дня и фривольными песенками в дуэте с местными хохотушками — Гапусей и Трындычихой. В это время двери распахиваются — и «новые правители» предстают перед своим электоратом в самом неприглядном виде. Все заканчивается, как и хотели Яринка и Андрейка — настоящей веселой свадьбой! Яшку выбирают новым заместителем старосты Свободной Малиновки и женят на болтливой Трындычихе, а Гапуся вовсе не против станцевать со своим Нечипором самый модный танец «В ту степь»! Вместе со всеми жителями славной Малиновки и зрительным залом!

Главная идея проекта — это привлечение внимания широкой зрительской аудитории к прекрасным образцам советского музыкального и театрального искусства, подтверждающих исторически сложившееся единство русского и украинского народов, вне зависимости от политических течений, на основе исторически проверенного материала, вызывающего интерес у любого зрителя в течение более 50 лет — современными постановочными и маркетинговыми средствами, используя качественный первоисточник, в сочетании со стилистически обновленными аранжировками, участием опытных артистов и молодых солистов концертного ансамбля (эстрадного) Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. Александрова.

Возраст
12+
Жанры
Комедия, Мюзикл