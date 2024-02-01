Концертный эстрадный ансамбль Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

Водевиль-ревю в 2-х отделениях «Свадьба в Малиновке» по мотивам оперетты народного артиста СССР Б. Александрова и одноименного музыкального фильма 1967 г. Более 20 артистов, 65 костюмов, живой звук! Лучшие образцы советского музыкального, театрального и киноискусства поистине неувядаемы! Одно из них: «Свадьба в Малиновке» — уже много лет пользуется любовью русского и украинского народа, вне зависимости от политических течений и коньюктуры.

В 1967 году вышел одноименный фильм, который вмиг разошелся по цитатам, покорив сердца миллионов зрителей своим необычайным народным колоритом и музыкальностью. К 50-летию выхода в свет любимого фильма и 90-летию Ансамбля, Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова поставил водевиль-ревю «Свадьба в Малиновке», сюжет которого немного осовременен и адаптирован относительно классической версии оперетты и кинофильма.

В украинском селе Малиновка опять не все спокойно! В деревню нагрянул «идейный лидер» Грициан Таврический — местный уроженец, желающий установить новый экономический порядок в отдельно взятом селе. На глаза Грициану попадается Яринка — возлюбленная пастуха Андрейки. «Новый правитель» деревни влюбляется и угрозами пытается добиться от Яринки согласия на свадьбу с ним. А в это время его «правая рука» советник Попандопуло с друзьями разворовывают добро жителей Малиновки. В это же время в Малиновку возвращается Яшка-артиллерист. Яшка очаровывает всех — от жены деда Нечипора Гапуси, до самого «начальника деревни». Он предлагает Яринке и ее матери план, как проучить зарвавшегося атамана и его приспешников. Для этого девушка должна притвориться и сыграть свадьбу с «новым правителем». И вот уже Яшка на фальшивой свадьбе отвлекает внимание присутствующих задорными анекдотами на злобу дня и фривольными песенками в дуэте с местными хохотушками — Гапусей и Трындычихой. В это время двери распахиваются — и «новые правители» предстают перед своим электоратом в самом неприглядном виде. Все заканчивается, как и хотели Яринка и Андрейка — настоящей веселой свадьбой! Яшку выбирают новым заместителем старосты Свободной Малиновки и женят на болтливой Трындычихе, а Гапуся вовсе не против станцевать со своим Нечипором самый модный танец «В ту степь»! Вместе со всеми жителями славной Малиновки и зрительным залом!

Главная идея проекта — это привлечение внимания широкой зрительской аудитории к прекрасным образцам советского музыкального и театрального искусства, подтверждающих исторически сложившееся единство русского и украинского народов, вне зависимости от политических течений, на основе исторически проверенного материала, вызывающего интерес у любого зрителя в течение более 50 лет — современными постановочными и маркетинговыми средствами, используя качественный первоисточник, в сочетании со стилистически обновленными аранжировками, участием опытных артистов и молодых солистов концертного ансамбля (эстрадного) Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. Александрова.