С гордостью и радостью представляем юбилейный концерт «Сурганова и Оркестр»: самой солнечной группе нашей сцены исполняется 20 лет!

Работа над юбилейной программой кипит уже год. Оттачиваются аранжировки, отбираются самые знаковые и любимые зрителями композиции. За двадцать лет были даны сотни концертов: и с оркестрами, и со струнными квартетами, и в акустике. Были написаны и исполнены песни, которые поддерживали и поддерживают нас, дают надежду, поднимают настроение возвращают любовь к жизни. Эти песни были саундтреком к самым важным моментам жизни, спасали и дарили счастье.

Настало время вспомнить самые ключевые точки пройденного пути, окунуться в это счастье и испытать его вновь! И сделать это на юбилейном концерте! Юбилейный концерт — единственный! Такое нельзя пропустить!