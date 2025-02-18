Супергномы

Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. Помимо наличия крутых гаджетов, как выясняется, в соседнем клане жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.
- Режиссёр
- Уте фон Мюнхов-Поль
- Продолж.
- 76 мин.
- Премьера
-
2025-02-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Фэнтези, Комедия