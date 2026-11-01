Белла и Эдвард наконец решают пожениться и начать новую жизнь вместе. Но вскоре после свадьбы Белла узнает, что ждет ребенка. Джейкоб, который все еще любит Беллу, тяжело переживает ее выбор и беспокоится, что беременность угрожает ее жизни. Эдвард и его семья делают все возможное, чтобы спасти Беллу и защитить будущего ребенка. Сможет ли их любовь выдержать новое испытание, когда на семью надвигается очередная угроза?
- Страна
- США
- Режиссёр
- Билл Кондон
- Актёры
- Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Дакота Фэннинг, Тейлор Лотнер, Эшли Грин, Джексон Рэтбоун, Анна Кендрик, Никки Рид, Келлан Луц, Питер Фачинелли, Билли Берк, Кристиан Серратос, Сара Кларк, Майкл Уэлч, Майкл Шин, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Мэгги Грейс, Ли Пейс, Элизабет Ризер, Рами Малек
- Продолж.
- 117 мин.
- Премьера
-
17 ноября 2011 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фэнтези, Мелодрама