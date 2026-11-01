Белла и Эдвард наконец решают пожениться и начать новую жизнь вместе. Но вскоре после свадьбы Белла узнает, что ждет ребенка. Джейкоб, который все еще любит Беллу, тяжело переживает ее выбор и беспокоится, что беременность угрожает ее жизни. Эдвард и его семья делают все возможное, чтобы спасти Беллу и защитить будущего ребенка. Сможет ли их любовь выдержать новое испытание, когда на семью надвигается очередная угроза?