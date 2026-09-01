Сумерки. Сага. Новолуние

По культовому бестселлеру Стефани Майер. Влюбиться в вампира — страшно и романтично… Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку, — просто невыносимо. Белла Суон мучительно переживает исчезновение возлюбленного и ищет забвения в дружбе с молодым индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…
- Страна
- США
- Режиссёр
- Крис Вайц
- Актёры
- Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Эшли Грин, Майкл Шин, Дакота Фэннинг, Питер Фачинелли, Келлан Луц, Никки Рид, Билли Берк, Дэниел Кадмор, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чарли Бьюли, Кэмерон Брайт, Анна Кендрик, Кристиан Серратос, Кристофер Хейердал, Алекс Мераз, Киова Гордон, Часк Спенсер, Бронсон Пеллетье, Джексон Рэтбоун
- Продолж.
- 130 мин.
- Премьера
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19 ноября 2009 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фэнтези, Мелодрама, Фильм ужасов