Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
22°
Срд, 18
15°
Чтв, 19
17°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 79.90 / 80.00 17/06 16:15
Нал. EUR 91.01 / 92.50 17/06 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
4 часа назад
415
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
18 977
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
32 972
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
42 810
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Сумерки богов
18 июня в 18:00
Выставки

Сумерки богов

Фотодом

18 июня в 18:00 в «Фотодоме» открываем фотовыставку Ники Георгиевой «Сумерки богов».

Ника снова затеяла разговор с памятью — тихий, но настойчивый. О том, как время стирает даже самые яркие следы, как забываются истории, лица, целые жизни.

Все началось с кладбища в Гродно. Случайная находка — потускневший портрет — и глаза, которые словно смотрят сквозь годы. Этот момент стал отправной точкой для проекта, где старые архивные кадры переплелись с современными снимками угасающих памятников. Наш же зал художников превратится в пространство вне времени, раздробленное на работы гигантского формата и лайтбоксы, пронизанные игрой света и тени.

Выставка — попытка остановить мгновение, вернуть голоса тем, кого уже нет. «Пока человека помнят, он жив» — верит Ника. Приходите вслушаться.

Возраст
12+