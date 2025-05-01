18 июня в 18:00 в «Фотодоме» открываем фотовыставку Ники Георгиевой «Сумерки богов».

Ника снова затеяла разговор с памятью — тихий, но настойчивый. О том, как время стирает даже самые яркие следы, как забываются истории, лица, целые жизни.

Все началось с кладбища в Гродно. Случайная находка — потускневший портрет — и глаза, которые словно смотрят сквозь годы. Этот момент стал отправной точкой для проекта, где старые архивные кадры переплелись с современными снимками угасающих памятников. Наш же зал художников превратится в пространство вне времени, раздробленное на работы гигантского формата и лайтбоксы, пронизанные игрой света и тени.

Выставка — попытка остановить мгновение, вернуть голоса тем, кого уже нет. «Пока человека помнят, он жив» — верит Ника. Приходите вслушаться.