Родители Беллы (Стюарт) в разводе, и она приезжает пожить к отцу (Берк) в городок, где тот работает шефом полиции. В новой школе обращает на себя внимание компания из пяти старшеклассников: у них белая как снег кожа, подведенные глаза, они ни с кем не разговаривают, никогда не едят и являются приемными детьми местного доктора, такого же бледного. Один из них, Эдвард (Паттинсон), все время смотрит на Беллу со значением, чем завоевывает ее сердце. Еще он быстр как молния, останавливает рукой машины, читает мысли и через слово повторяет Белле, что с ним встречаться не стоит. Что-то тут не так, со временем догадывается девушка, и лезет в «Гугл».